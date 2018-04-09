Генчлербирлиги на 92-й минуте нокаутирует Галатасарай
Предпоследняя команда турецкой Суперлиги "Генчлербирлиги" нанес поражение претенденту на чемпионство "Галатасараю" в заключительном матче 28-го тура - 1:0. Сокрушительный удар на второй компенсированной ко второму тайму минуте после контратаки четырех против троих в ближний верхний угол нанес Алпер Улудаг. Это был первый и единственный удар в створ ворот Муслеры.
Таким образом, "Галатасарай" остался на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая на два очка от земляков из "Башакшехира". "Генчлербирлиги" на два очка выше зоны вылета, но борьба за выживание, похоже, обещает преподнести еще ни одну сенсацию и будет до заключительного тура.
2017-18, Чемпионат Турции
Игровой день : 2018-04-09
"Генчлербирлиги" - "Галатасарай" 1:0 (0:0)
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