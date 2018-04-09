Свендсен завершил карьеру

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры.

Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции со слезами на глазах.

Эмиль Хегле Свендсен. Фото: nrl.no

- Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр , - приводит VG слова Свендсена. - Я решил, что пора заканчивать.

Это оказалось сложнее, чем я думал.

Я бы хотел, чтобы у меня была мотивация Бьорндалена, чтобы продолжать еще несколько лет, но у меня ее нет.