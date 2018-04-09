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2018-04-09
Свендсен завершил карьеру
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении карьеры.
Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции со слезами на глазах.
Эмиль Хегле Свендсен. Фото: nrl.no
- Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр, - приводит VG слова Свендсена. - Я решил, что пора заканчивать.
Это оказалось сложнее, чем я думал.
Я бы хотел, чтобы у меня была мотивация Бьорндалена, чтобы продолжать еще несколько лет, но у меня ее нет.
32-летний Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, 12-кратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка мира, информирует
СЭ.
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