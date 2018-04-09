Журналистка Скай Спорт жестко ошиблась во время интервью с тренером Наполи

Журналистка "Sky Sport" допустила серьезную ошибку во время интервью с наставником "Наполи" Маурицио Сарри. Иллария Д'Амико общалась в прямом эфире с тренером неаполитанской команды сразу после нервной победы на последних минутах над "Кьево" со счетом 2:1.

44-летняя журналистка спросила Сарри, что он думает по поводу баннера на фанатской трибуне "Курва Би", который был непосредственно около другого, посвященного легенде клуба Диего Марадоне. На фанатском баннере было изображение человека, похожего на итальянского наставника, однако это был не он.

"Этот баннер посвящен не мне, а болельщику "Наполи", который умер во время выездного матча команды. Да, это изображение немного похоже на меня", - объяснил Сарри журналистке.

Баннер действительно посвящен Паскуале Д'Анджело, который умер три года назад в Москве. Sky Sport поспешил извиниться после ошибки Иларии Д'Амико через официальное сообщение.

#napoli #Sky, la gaffe di Ilaria D’amico con #Sarri. Il tecnico replica facendo chiarezza… https://t.co/3FfVT8Uj4k

— Napolipiu.com (@napolipiucom) 9 апреля 2018 г.


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