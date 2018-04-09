РоSSийские и аргентинские хулиганы планируют нападать на англичан на ЧМ-2018, - The Sun. Футбол

Борьба может быть не только на футбольном поле

Болельщики из РоSSии и Аргентины планируют нападать на фанатов, которые приедут поддержать сборную Англии на чемпионате мира-2018.

Как сообщает The Sun, они уже запланировали встречу в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить совместные действия.

В прошлый раз агрессивные стычки между болельщиками из РоSSии и Англии прошли в Марселе на чемпионате Европы-2016, отмечает издание Спорт-Экспресс.

В результате беспорядков один из британских фанатов получил несколько переломов, а также травмы головного мозга и легких.

Ранее издание The Guardian информировало, что английских фанатов предупредили, что они "со 100%-ной гарантией" станут целью роSSийских хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года, а сами соревнования станут "фестивалем насилия" для местных.