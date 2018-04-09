РоSSийские и аргентинские хулиганы планируют нападать на англичан на ЧМ-2018, - The Sun. Футбол
Борьба может быть не только на футбольном поле
Болельщики из РоSSии и Аргентины планируют нападать на фанатов, которые приедут поддержать сборную Англии на чемпионате мира-2018.
Как сообщает The Sun, они уже запланировали встречу в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить совместные действия.
В прошлый раз агрессивные стычки между болельщиками из РоSSии и Англии прошли в Марселе на чемпионате Европы-2016, отмечает издание Спорт-Экспресс.
В результате беспорядков один из британских фанатов получил несколько переломов, а также травмы головного мозга и легких.
Ранее издание The Guardian информировало, что английских фанатов предупредили, что они "со 100%-ной гарантией" станут целью роSSийских хулиганов на чемпионате мира по футболу 2018 года, а сами соревнования станут "фестивалем насилия" для местных.
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Спорт
09.04.2018 15:21