Арсену Венгеру не нужны новые форварды

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что в летнее межсезонье не собирается приобретать новых форвардов.

"Канониры" уже успели поработать на трансферном рынке в этом направлении, купив прошлым летом форварда французского "Лиона" Александра Ляказетта и усилив свою атакующую мощь зимней покупкой Пьера-Эмерика Обамеянга. Француз с 12-ю забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Арсенала" нынешнего сезона. Обамеянг тоже старается не отставать, забив шесть мячей в восьми матчах. Кроме того, тренерский штаб лондонцев может рассчитывать на Дэнни Уэлбека, который отметился девятью забитыми мячами, два из которых приходятся на воскресную победу "Арсенала" над "Саутгемптоном" (3:2).

- Нам не нужно покупать новых нападающих. У нас есть и молодые, и многообещающие форварды. Впрочем, посмотрим в конце сезона, - заявил Арсен Венгер.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. ФутболЛионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола: МанСити нужны европейские трофеиГвардиола: МанСити нужны европейские трофеи
Будем делать всё, чтобы РоSSия не получила новые соревнования, - чиновник WADAБудем делать всё, чтобы РоSSия не получила новые соревнования, - чиновник WADA
Новые важные решения УЕФА. ФутболНовые важные решения УЕФА. Футбол
Вирт готов вернуться в Верес и едет к Венгеру с Гвардиолой. ФутболВирт готов вернуться в Верес и едет к Венгеру с Гвардиолой. Футбол
Адебайор рассказал о причине ненависти к ВенгеруАдебайор рассказал о причине ненависти к Венгеру
Конте: неплохо бы подумать над ситуацией и найти новые решенияКонте: неплохо бы подумать над ситуацией и найти новые решения
Формула-1 никак не может решить, нужны ли девушки на стартовой линииФормула-1 никак не может решить, нужны ли девушки на стартовой линии
Ювентус готовит новые контракты для трех игроковЮвентус готовит новые контракты для трех игроков
WADA получило новые подтверждения допингового сговора в РоSSииWADA получило новые подтверждения допингового сговора в РоSSии
Чанцев: Заре кровь из носу нужны очкиЧанцев: Заре кровь из носу нужны очки
Последние новости
Подгружаем последние новости