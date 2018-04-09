Арсену Венгеру не нужны новые форварды
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заверил, что в летнее межсезонье не собирается приобретать новых форвардов.
"Канониры" уже успели поработать на трансферном рынке в этом направлении, купив прошлым летом форварда французского "Лиона" Александра Ляказетта и усилив свою атакующую мощь зимней покупкой Пьера-Эмерика Обамеянга. Француз с 12-ю забитыми мячами является лучшим бомбардиром "Арсенала" нынешнего сезона. Обамеянг тоже старается не отставать, забив шесть мячей в восьми матчах. Кроме того, тренерский штаб лондонцев может рассчитывать на Дэнни Уэлбека, который отметился девятью забитыми мячами, два из которых приходятся на воскресную победу "Арсенала" над "Саутгемптоном" (3:2).
- Нам не нужно покупать новых нападающих. У нас есть и молодые, и многообещающие форварды. Впрочем, посмотрим в конце сезона, - заявил Арсен Венгер.
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