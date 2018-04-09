Салах вновь лучший игрок месяца в Премьер-лиге

Лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте, что для него стало второй наградой подряд и четвертой с начала сезона.

Он забил в общей сложности шесть мячей в четырех матчах в марте в ворота "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда" и "Кристал Пэлас", и определенно сумел впечатлить всех своими действиями на поле.

Фанаты выбрали египтянина лучшим в престижном рейтинге в ноябре, декабре и феврале, а также в первом месяце весны.

25-летний форвард забил уже 29 мячей в Премьер-лиге, являясь лучшим бомбардиром чемпионата, опережая Гарри Кейна из "Тоттенхэма" на пять точных ударов.

JUST IN: Mo #Salah wins the Player of the Month award for March!

? 6 goals scored in 4 matches played!

Fully deserved? ???????? ???? #LFC pic.twitter.com/5jhnxKbe1i

— Football Super Tips (@FootySuperTips) 9 апреля 2018 г.


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