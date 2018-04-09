Салах вновь лучший игрок месяца в Премьер-лиге
Лучший бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте, что для него стало второй наградой подряд и четвертой с начала сезона.
Он забил в общей сложности шесть мячей в четырех матчах в марте в ворота "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед", "Уотфорда" и "Кристал Пэлас", и определенно сумел впечатлить всех своими действиями на поле.
Фанаты выбрали египтянина лучшим в престижном рейтинге в ноябре, декабре и феврале, а также в первом месяце весны.
25-летний форвард забил уже 29 мячей в Премьер-лиге, являясь лучшим бомбардиром чемпионата, опережая Гарри Кейна из "Тоттенхэма" на пять точных ударов.
JUST IN: Mo— Football Super Tips (@FootySuperTips)
#Salahwins the Player of the Month award for March!
? 6 goals scored in 4 matches played!
Fully deserved? ???????? ????
#LFC pic.twitter.com/5jhnxKbe1i 9 апреля 2018 г.
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09.04.2018 15:21