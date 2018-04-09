ФИФА не обратила внимания на интересный казус в Бундеслиге. Футбол

ФИФА не будет принимать меры против Немецкого футбольного союза (DFB) из-за отмененной карточки футболисту в матче чемпионата Бундеслиги, сообщает агентство ДПА. DFB отменил желтую карточку Нильсу Петерсену из "Фрайбурга" в матче с "Шальке", так как в момент ее показа арбитром, игрок находился к нему спиной, и не понял, что к нему были применены дисциплинарные санкции. Позже Петерсен сделал новое нарушение правил и получил вторую желтую и красную карточку, соответственно.

Арбитражный комитет Немецкого футбольного союза на прошлой неделе на своем заседании аннулировал дисквалификацию Петерсена на один матч.

Решение было подвергнуто критике со стороны ряда специалистов, а бывший судья Торстен Кинхофер сказал, что DFB создал опасный прецедент, который должен быть быстро исправлен ФИФА. Однако представитель Международной федерации футбола заявил, что это "внутренний вопрос" и они не будут вмешиваться.

В эпизоде с Петерсеном тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх бурно отреагировал на решение арбитра и также был удален. Сегодня его также оштрафовали на 15 000 евро, но решили не дисквалифицировать и он сможет руководить своей командой в следующем матче со скамейки запасных.

Shouldn’t a referee be obligated to make sure the player knows he is being booked? Nils Petersen got a second yellow 2 minutes later. Kind of wonder if he knew he got booked. pic.twitter.com/xXDUVa6642

— Toddrick33?????????????? (@Toddrick33) 1 апреля 2018 г.


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