Марокко станет следующим соперником сборной Украины по футболу
Игра состоится 30 мая.
Сборная Украины по футболу следующий матч проведет в Швейцарии со сборной Марокко. Игра состоится 30 мая.
Слухи о матче украинцев и марокканцев ходили уже давно, но официальное подтверждение появилось только сегодня на сайте Федерации футбола Марокко.
Вторым соперником команды Андрея Шевченко на ближайшем сборе может стать сборная Албании, но пока подтверждения нет.
Сборная Марокко – участник чемпионата мира-2018.
Сборная Украины на ЧМ не прошла, заняв только третье место в группе, поэтому до начала Лиги наций в сентябре будет проводить только товарищеские игры.
Напомним, 23 марта 2018 года украинская сборная сыграла с Саудовской Аравией вничью со счетом 1:1, а 27 марта обыграла японцев 2:1.
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09.04.2018 14:29