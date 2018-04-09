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2018-04-09
"Карпаты" - "Звезда" - 2:1. 26 тур (ВИДЕО)
"Карпаты" впервые в сезоне одержали две победы кряду.
Карпаты - Звезда - 2:1 (1:0)
Голы: Гуцуляк, 23 (1:0). Билоног, 50 (1:1). Мякушко, 65 (2:1).
Фото: fckarpaty.com
"Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк, Эрбес (Лебеденко, 60), Вербный (Голодюк, 87), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко (Ременюк, 81), Швед.
"Звезда" (Кропивницкий): Паст, Братков, Гаффаити, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дрышлюк (Полегенько, 62), Кейта (Чичиков, 46), Билоног, Збунь.
Предупреждения: Эрбес, Лобай, Голодюк - Оганесян, Цюпа, Гедж, Драченко.
Удаления: Лобай, 54 - Оганесян, 58, Цюпа, 74 (все - вторая желтая карточка).
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