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"Карпаты" - "Звезда" - 2:1. 26 тур (ВИДЕО) "Карпаты" впервые в сезоне одержали две победы кряду. Карпаты - Звезда - 2:1 (1:0) Голы: Гуцуляк, 23 (1:0). Билоног, 50 (1:1). Мякушко, 65 (2:1). Фото: fckarpaty.com "Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк, Эрбес (Лебеденко, 60), Вербный (Голодюк, 87), Ди Франко, Карраскаль, Мякушко (Ременюк, 81), Швед. "Звезда" (Кропивницкий): Паст, Братков, Гаффаити, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дрышлюк (Полегенько, 62), Кейта (Чичиков, 46), Билоног, Збунь. Предупреждения: Эрбес, Лобай, Голодюк - Оганесян, Цюпа, Гедж, Драченко. Удаления: Лобай, 54 - Оганесян, 58, Цюпа, 74 (все - вторая желтая карточка). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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