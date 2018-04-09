Скандал: игрок МЮ плюнул на эмблему соперника. Футбол

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера плюнул на эмблему городского ривала "Манчестер Сити" после матча между двумя командами в Премьер-лиге, в котором "красные дьяволы" победили со счетом 3:2, отложив чемпионство "горожан" до следующих туров.

В трансляцию поединка попало, как испанец, уходя в туннель сразу после окончания игры, плюнул на эмблему соперника.

"Юнайтед" уже извинился за действия своего футболиста, заявив, что действия испанца не были преднамеренными, и он был потрясен, когда увидел, как это все выглядело на видео.

Herrera spitting on the City badge as he walks off the pitch pic.twitter.com/8nzaG2Lc7H

— UtdHQ_ (@UtdHQ_) 8 апреля 2018 г.


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