Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила десятку самых ярких игровых моментов очередного дня. В топ-10 попали Джейсон Тейтум ("Бостон"), Джош Харт ("Лейкерс"), Аарон Гордон ("Орландо"), Донован Митчелл ("Юта"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кайл Лоури ("Торонто"), Лэнс Стивенсон ("Индиана"), Томас Брайант ("Лейкерс"), Джо Инглс ("Юта") и Айвен Рэбб ("Мемфис"). Напомним, что сегодня "Юта" обеспечила себе место в плей-офф.



Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.