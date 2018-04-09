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2018-04-09
НБА: Топ-10 моментов игрового дня
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила десятку самых ярких игровых моментов очередного дня.
В топ-10 попали Джейсон Тейтум ("Бостон"), Джош Харт ("Лейкерс"), Аарон Гордон ("Орландо"), Донован Митчелл ("Юта"), Виктор Оладипо ("Индиана"), Кайл Лоури ("Торонто"), Лэнс Стивенсон ("Индиана"), Томас Брайант ("Лейкерс"), Джо Инглс ("Юта") и Айвен Рэбб ("Мемфис").
Напомним, что сегодня "Юта" обеспечила себе место в плей-офф.
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