Рейтинг АТР: Надаль сохраняет лидерство

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала очередную версию рейтинга. Изменений в первой десятке не произошло: впереди старая теннисная гвардия в лице Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Лучший из украинских теннисистов Александр Долгополов занимает 52-ю строчку рейтинга АТР.

Рейтинг АТР

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) 8770 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) 8670 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) 4985 4 (4). Александр Зверев (Германия) 4925 5 (5). Григор Димитров (Болгария) 4635 6 (6). Хуан дель Потро (Аргентина) 4470 7 (7). Доминик Тим (Австрия) 3665 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) 3390 9 (9). Джон Изнер (США) 3125 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) 3110 52 (53). Александр Долгополов (Украина) 966 117 (116). Сергей Стаховский (Украина) 467




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