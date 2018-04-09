Рейтинг АТР: Надаль сохраняет лидерство
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала очередную версию рейтинга. Изменений в первой десятке не произошло: впереди старая теннисная гвардия в лице Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Лучший из украинских теннисистов Александр Долгополов занимает 52-ю строчку рейтинга АТР.
Рейтинг АТР
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) 8770 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) 8670 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) 4985 4 (4). Александр Зверев (Германия) 4925 5 (5). Григор Димитров (Болгария) 4635 6 (6). Хуан дель Потро (Аргентина) 4470 7 (7). Доминик Тим (Австрия) 3665 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) 3390 9 (9). Джон Изнер (США) 3125 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) 3110 52 (53). Александр Долгополов (Украина) 966 117 (116). Сергей Стаховский (Украина) 467
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
09.04.2018 14:10