Япония увольняет главного тренера за два месяца до старта ЧМ 2018. Футбол
Вахид Халилходжич больше не является главным тренером сборной Японии, которая продолжает подготовку к финальному турниру чемпионата мира по футболу 2018. За два месяца до старта Мундиаля босниец был отправлен в отставку. По информации французских СМИ, причиной могло послужить ухудшение отношений тренера с лидерами сборной Японии - Хондой, Окадзаки и Кагавой, игрой которых в последних матчах с Мали (1:1) и Украиной (1:2) Халилходжич был недоволен.
65-летний специалист отказывается от общения с прессой, однако уже покинул Японию и вернулся в свой дом в Лилле. Финансовая сторона разрыва контракта так же не улажена, и не исключено, что Халилходжич прибегнет к судебным разбирательствам.
На стадии группового турнира ЧМ 2018 сборная Японии сыграет в группе Н, где ее соперниками станут команды Колумбии (19 июня), Сенегала (24 июня) и Польши (28 июня).
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09.04.2018 14:08