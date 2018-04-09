Япония увольняет главного тренера за два месяца до старта ЧМ 2018. Футбол

Вахид Халилходжич больше не является главным тренером сборной Японии, которая продолжает подготовку к финальному турниру чемпионата мира по футболу 2018. За два месяца до старта Мундиаля босниец был отправлен в отставку. По информации французских СМИ , причиной могло послужить ухудшение отношений тренера с лидерами сборной Японии - Хондой, Окадзаки и Кагавой, игрой которых в последних матчах с Мали (1:1) и Украиной (1:2) Халилходжич был недоволен.

65-летний специалист отказывается от общения с прессой, однако уже покинул Японию и вернулся в свой дом в Лилле. Финансовая сторона разрыва контракта так же не улажена, и не исключено, что Халилходжич прибегнет к судебным разбирательствам.