Гвардиола: МанСити нужны европейские трофеи

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверяет, что его команда будет биться до конца в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Напомним, что неделю назад "красные" сенсационно разгромили лидера Премьер лиги - 3:0.

- Случившееся на "Энфилде" не изменило моего отношения к тому, как должна действовать наша команда. Всегда есть, что улучшить. А случившееся в субботу не поменяло моего отношения к сезону. Моя команда провела выдающийся матч. Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед". Уступать не хочется, но то, как мы играли при счете 2:3, как отреагировали на ситуацию, было просто восхитительно. Мы знаем, что должны делать в матче с "Ливерпулем"" - стараться атаковать и контратаковать. Даже в своей последней игре мы продемонстрировали, что умеем создавать уйму моментов за несколько минут.