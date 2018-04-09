Фернандо Торрес снова покинет Атлетико. Футбол

Форвард Фернандо Торрес заявил, что покинет мадридский "Атлетико" по окончании нынешнего сезона. Торрес пришел в систему "Атлетико" в десятилетнем возрасте, в течение последующих шести лет преодолел все ступени клубной академии, а затем еще шесть лет защищал цвета первой команды, после чего перебрался в английский "Ливерпуль".

Возвращение домой состоялось в 2015 году и на данный момент 34-летний Фернандо Торрес имеет в своем активе 92 мяча, забитых за время выступлений в "Атлетико" в матчах испанской Ла Лиги. "Думал, что завершу карьеру в "Атлетико", но приходится уходить во второй раз. Хотелось бы еще поиграть два-три сезона. В любом случае, "Атлетико" навсегда останется моим домом", - обосновал свое решение футболист.