Тренер Ромы: Барселону строили не две недели

Накануне ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной" главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо принял участие в пресс-конференции.

- Против "Барселоны" будут играть все сильнейшие. Думать о дерби с "Лацио" пока рано. Нужно сыграть с максимальной самоотдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка. Давайте не будем забывать, что "Барселона" была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила. Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний поединок с "Челси", мы тогда выиграли 3:0, и этот счет нас устроит завтра. Попробуем выдать такой же матч, - цитирует Эусебио Ди Франческо официальный сайт УЕФА .

Напомним, что на прошлой неделе команды сыграли на "Камп Ноу", и тогда победу праздновала "Барселона" - 4:1.