Свитолина сохраняет четвертую строчку рейтинга WTA
Элина Свитолина занимает четвертое место в опубликованной сегодня обновленной версии рейтинга WTA лучших теннисисток мира. Отметим, что за минувшую неделю изменений в первой десятке рейтинга не произошло - первой ракеткой мира по-прежнему является румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA
1 (1). Симона Халеп (Румыния) 8140 2 (2). Каролина Возняцки (Дания) 6790 3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) 6065 4 (4). Элина Свитолина (Украина) 5630 5 (5). Елена Остапенко (Латвия) 5307 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) 4730 7 (7). Каролин Гарсиа (Франция) 4615 8 (8). Венус Уильямс (США) 4276 9 (9). Слоан Стивенс (США) 3938 10 (10). Петра Квитова (Чехия) 3271 41 (40). Леся Цуренко (Украина) 1260 66 (66). Екатерина Козлова (Украина) 907 78 (76). Екатерина Бондаренко (Украина) 775
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