Эмиль Свендсен завершает карьеру

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Свендсен в понедельник объявил о завершении своей карьеры. "Пришло время остановиться", - заявил 32-летний норвежский биатлонист, признавшийся, что у него нет больше мотивации выходить на старт.

Свендсен является одним из самых титулованных биатлонистов современности. В его активе 12 золотых наград чемпиона мира, 38 побед на этапах Кубка мира, "Хрустальный кубок", завоеванный в 2010-м году, а также четыре золотые Олимпийские награды - по две в 2010-м и в 2014-м годах. На недавней Олимпиаде в Пхёнчхане Свендсен дважды финишировал вторым в эстафетах и завоевал "бронзу" в масс-старте.

- Оглядываясь назад, могу сказать, что меня переполняют чувства гордости и радости за свою карьеру, - признался Эмиль Свендсен.


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