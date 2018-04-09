Тотовицкий отдал должное Шусту. Футбол

Футболист "Мариуполя" Андрей Тотовицкий, комментируя минимальное поражение приазовцев в Полтаве, корил себя за упущенный момент на 56-й минуте матча. Полузащитник гостей пожадничал, не отдав передачу на свободного Сергея Болбата.

"Вышел один на один с голкипером, но так и не сумел переиграть Бодю Шуста. Нужно отдать ему должное. Он хорошо разобрался в этой ситуации.

Конечно, неприятно. Наша команда проиграла. От этого настроение не прибавляется", - сказал Тотовицкий в эфире программы "Великий футбол".

"Ворскла" - "Мариуполь" 1:0 (0:0)



Голы: Сергийчук, 57 (1:0)



"Ворскла": Шуст; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Пердута; Чеснаков; Шарпар; Кадимян (Сергийчук, 57); Кобахидзе (Одарюк, 68); Ребенок; Васин Д.Г.; Коломоец (Скляр, 86)



"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23); Дава; Яворский; Тотовицкий; Тищенко И.; Пихаленок; Мишнев (Диденко А., 74); Игнатенко Д.; Демири; Чурко (Арендарук, 81); Болбат

