Тотовицкий отдал должное Шусту. Футбол
Футболист "Мариуполя" Андрей Тотовицкий, комментируя минимальное поражение приазовцев в Полтаве, корил себя за упущенный момент на 56-й минуте матча. Полузащитник гостей пожадничал, не отдав передачу на свободного Сергея Болбата.
"Вышел один на один с голкипером, но так и не сумел переиграть Бодю Шуста. Нужно отдать ему должное. Он хорошо разобрался в этой ситуации.
Конечно, неприятно. Наша команда проиграла. От этого настроение не прибавляется", - сказал Тотовицкий в эфире программы "Великий футбол".
"Ворскла" - "Мариуполь" 1:0 (0:0)
Голы: Сергийчук, 57 (1:0)
"Ворскла": Шуст; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Пердута; Чеснаков; Шарпар; Кадимян (Сергийчук, 57); Кобахидзе (Одарюк, 68); Ребенок; Васин Д.Г.; Коломоец (Скляр, 86)
"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23); Дава; Яворский; Тотовицкий; Тищенко И.; Пихаленок; Мишнев (Диденко А., 74); Игнатенко Д.; Демири; Чурко (Арендарук, 81); Болбат
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