Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстью

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал убедительную победу москвичей над "Анжи" (4:1), а также заявил о своём желании продолжить сотрудничество с чемпионом РоSSии. Контракт итальянского специалиста действует до лета 2019-го года.

- Промес защищал цвета своей команды, забил три гола. Квинси играл так же, как и во всех остальных матчах. Он всегда так действует. Просто сегодня голландец сумел трижды отправить мяч в ворота соперника.

Конечно, между нашими командами есть серьёзная разница. Если выходишь на поле без злости и не выполняешь определённый объем работы, то эту разницу можно нивелировать. На этот раз мы мало что позволили сопернику в атаке. Тем не менее, всё же пропустили гол. Это значит, что наша команда расслабилась.

Да, я хочу остаться в "Спартаке". Но не всё зависит только лишь у меня. Спросите об этом у нашего руководства. Я же стараюсь выполнять свою работу со страстью, - подчеркнул итальянец.




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