Капелло объявил о завершении тренерской карьеры. Футбол

Известный итальянский специалист Фабио Капелло принял решение завершить тренерскую карьеру. 71-летний коуч, который в конце марта прекратил сотрудничество с китайским клубом "Цзянсу Сунин", отправится на заслуженный отдых.

- Я уже говорил, что не намерен руководить сборной Италии. Конечно, я получил большой опыт за время работы с клубами и национальными командами. И "Цзянсу Сунин" - это мой последний футбольный опыт, теперь я на пенсии.

Я сделал всё, что хотел. Очень доволен результатами своей работы. Теперь я рад возможности попробовать себя в качестве комментатора на телевидении, - признался дон Фабио в интервью местной прессе.

Напомним, вместе с "Миланом" Капелло выиграл Лигу чемпионов-1993/94. Он семь раз приводил свои команды к Скудетто: четырежды побеждал с "россонери", ещё дважды - с "Ювентусом", один раз - с "Ромой". А мадридский "Реал" времён Каппело дважды праздновал успех в Примере.




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