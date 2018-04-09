Трансфер Фреда может принести Шахтеру свыше 50 миллионов фунтов
Полузащитник донецкого "Шахтёра" Фред по-прежнему не выбрал команду, за которую будет выступать со следующего сезона. По информации Mirror, клубы из Манчестера всё ещё ведут борьбу за 25-летнего игрока "селесао".
Отмечается, что подобные трансферные перипетии только на руку донецкому "Шахтёру", который увеличил свои финансовые аппетиты. Чемпион Украины рассчитывает заработать свыше 50 миллионов фунтов стерлингов.
Боссы "горожан" считают данный ценник неоправданно высоким, однако Хосеп Гвардиола настаивает на подписании бразильца, в котором видит замену возрастному Фернандиньо.
А вот инвесторы "красных дьяволов" готовы раскошелиться во время летнего трансферного окна, чтобы "Манчестер Юнайтед" был реальным претендентом на чемпионский титул-2019/20.
В услугах Фреда был заинтересован и лондонский "Арсенал". Тем не менее, "канониры" были вынуждены выйти из переговорного процесса, поскольку не располагают такими финансовыми ресурсами.
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