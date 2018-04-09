Аспиликуэта: Даже победа в Кубке Англии не спасет нынешний сезон
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта разочарован ничейным результатом матча 33-го тура Премьер-лиги против "Вест Хэма" (1:1).
- Мы контролировали игру, создали достаточное количество моментов для победы, но очень плохо провели концовку встречи. "Вест Хэм" вполне мог забить ещё один гол. Все огорчены финальным счётом. Очередная ничья в домашнем лондонском дерби - разочарование как для нас, так и для наших болельщиков.
"Челси" всё дальше от своей цели. Да, Кубок Англии - это серьёзный трофей. Тем не менее, этого недостаточно. Мы, конечно, постараемся его выиграть, но наш сезон Кубок не спасёт, - признался Аспиликуэта в интервью изданию BBC.
Напомним, "синие" занимают пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.
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