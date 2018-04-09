Зидан: Для Роналду 50 голов за сезон - это норма. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, подводя итоги встречи с мадридским "Атлетико" (1:1), прокомментировал игру лидера атак "сливочных" Криштиану Роналду. Звёздный португалец снова отличился забитым мячом, однако вскоре был заменён на Карима Бензема.

- Криштиану есть Криштиану. Он играет так на протяжении всей своей карьеры, и 50 голов за сезон для него - это норма. Правда, больше у нас нет никого, кто мог бы забивать так много. Другие футболисты тоже могут отличиться, что и показали недавние матчи. Тем не менее, для нас намного лучше, когда Криштиану в строю.

Что касается его замены, то я просто дал Роналду возможность отдохнуть. У нас напряжённый график, иногда ему требуется передышка. Но с каждым днём он чувствует себя всё лучше и лучше, и вы можете в этом убедиться, - подчеркнул Зидан в интервью ESPN.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2017" записал на свой счет уже 650-й гол в карьере.