Зидан: Для Роналду 50 голов за сезон - это норма. Футбол
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, подводя итоги встречи с мадридским "Атлетико" (1:1), прокомментировал игру лидера атак "сливочных" Криштиану Роналду. Звёздный португалец снова отличился забитым мячом, однако вскоре был заменён на Карима Бензема.
- Криштиану есть Криштиану. Он играет так на протяжении всей своей карьеры, и 50 голов за сезон для него - это норма. Правда, больше у нас нет никого, кто мог бы забивать так много. Другие футболисты тоже могут отличиться, что и показали недавние матчи. Тем не менее, для нас намного лучше, когда Криштиану в строю.
Что касается его замены, то я просто дал Роналду возможность отдохнуть. У нас напряжённый график, иногда ему требуется передышка. Но с каждым днём он чувствует себя всё лучше и лучше, и вы можете в этом убедиться, - подчеркнул Зидан в интервью ESPN.
Отметим, что обладатель "Золотого мяча-2017" записал на свой счет уже 650-й гол в карьере.
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