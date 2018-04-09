Лига 1: "Марсель" пропустил вперед "Лион"

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Марсель" дома сыграл вничью с "Монпелье"?.
 
Южане опустились на четвертое место турнирной таблицы Лиги 1, пропустив вперед "Лион".
Фото Лига 1: "Марсель" пропустил вперед "Лион"
Фото: om.net
 
У обеих команд по 63 очка.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
32-й тур
 
"Марсель" - "Монпелье" - 0:0
 
8 апреля. Марсель. Стадион "Велодром".


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