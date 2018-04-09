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Лига 1: "Марсель" пропустил вперед "Лион" В матче 32-го тура чемпионата Франции "Марсель" дома сыграл вничью с "Монпелье"?. Южане опустились на четвертое место турнирной таблицы Лиги 1, пропустив вперед "Лион". Фото: om.net У обеих команд по 63 очка. Чемпионат Франции Лига 1 32-й тур "Марсель" - "Монпелье" - 0:0 8 апреля. Марсель. Стадион "Велодром".

Спорт-Экспресс

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