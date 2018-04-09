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2018-04-09
Лига 1: "Марсель" пропустил вперед "Лион"
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Марсель" дома сыграл вничью с "Монпелье"?.
Южане опустились на четвертое место турнирной таблицы Лиги 1, пропустив вперед "Лион".
Фото: om.net
У обеих команд по 63 очка.
Чемпионат Франции
Лига 1
32-й тур
"Марсель" - "Монпелье" - 0:0
8 апреля. Марсель. Стадион "Велодром".
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