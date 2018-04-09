Серхио Рамос: Барселона тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Футбол
Защитник "Реала" Серхио Рамос поддерживает идею наставника "сливочных" Зинедина Зидана, который не планирует организовывать для "Барселоны" чемпионский коридор.
- Я всегда говорил: мы должны прислушиваться ко всем советам нашего тренера. "Барселона" тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Должно быть взаимное уважение. Не стоит преувеличивать значимость ситуации. Не думаю, что у футболистов "Барселоны" все мысли только об этом.
Всё будет так, как скажет босс. Если мы не устроим каталонцам чемпионский коридор - это ещё не значит, что мы их не уважаем, - приводит слова Рамоса издание Football Espana.
Напомним, встреча "Барселоны" и "Реала" состоится на "Камп Ноу" 6-го мая. К тому времени "сине-гранатовые" могут гарантировать себе чемпионский титул.
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