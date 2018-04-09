Во время однодневной велогонки Париж-Рубэ от остановки сердца умер гонщик

Медики не смогли спасти Михаэля Гулартса

Во время классической однодневной велогонки среди профессионалов Париж-Рубэ у гонщика команды "Веранда Виллемс-Крелана" Михаэля Гулартса произошла остановка сердца.

За 150 км до финиша Гулартс на одном из секторов с брусчаткой упал и не смог самостоятельно вернуться в вертикальное положение.

Подоспевшие медики диагностировали у 23-летнего бельгийца временную остановку сердца.

В тяжелом состоянии Гулартса на вертолете доставили в больницу в Лилле, где он в тот же вечер и умер.