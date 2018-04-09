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НБА: Юта выходит в плей-офф Очередной командой, обеспечившей себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, стала "Юта". В поединке регулярного чемпионата "джазмены" обыграли в гостях "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:97), став четвертой командой Западной конференции, завоевавшей путевку в плей-офф. Напомним, что ранее в плей-офф пробились "Хьюстон", Голден Стэйт" и "Портленд". Чемпионат НБА "Лейкерс" - "Юта" - 97:112

"Торонто" - "Орландо" - 112:101

"Финикс" - "Голден Стейт" - 100:117

"Шарлотт" - "Индиана" - 117:123

"Филадельфия" - "Даллас" - 109:97

"Бостон" - "Атланта" - 106:112

"Мемфис" - "Детройт" - 130:117

Terrikon

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