НБА: Юта выходит в плей-офф

Очередной командой, обеспечившей себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, стала "Юта". В поединке регулярного чемпионата "джазмены" обыграли в гостях "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:97), став четвертой командой Западной конференции, завоевавшей путевку в плей-офф. Напомним, что ранее в плей-офф пробились "Хьюстон", Голден Стэйт" и "Портленд".

Чемпионат НБА

"Лейкерс" - "Юта" - 97:112
"Торонто" - "Орландо" - 112:101
"Финикс" - "Голден Стейт" - 100:117
"Шарлотт" - "Индиана" - 117:123
"Филадельфия" - "Даллас" - 109:97
"Бостон" - "Атланта" - 106:112
"Мемфис" - "Детройт" - 130:117


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