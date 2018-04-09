НБА: Юта выходит в плей-офф
Очередной командой, обеспечившей себе место в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, стала "Юта". В поединке регулярного чемпионата "джазмены" обыграли в гостях "Лос-Анджелес Лейкерс" (112:97), став четвертой командой Западной конференции, завоевавшей путевку в плей-офф. Напомним, что ранее в плей-офф пробились "Хьюстон", Голден Стэйт" и "Портленд".
Чемпионат НБА
"Лейкерс" - "Юта" - 97:112
"Торонто" - "Орландо" - 112:101
"Финикс" - "Голден Стейт" - 100:117
"Шарлотт" - "Индиана" - 117:123
"Филадельфия" - "Даллас" - 109:97
"Бостон" - "Атланта" - 106:112
"Мемфис" - "Детройт" - 130:117
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