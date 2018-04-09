Геллер: Англичане предлагают за Лунина 6-7 миллионов фунтов. Футбол

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер не скрывает, что клуб может заработать хорошие деньги на трансфере Андрея Лунина.

- Насколько я знаю, Лунин собирается продлить контракт с "Зарёй". Это должно произойти до конца нынешнего сезона. Мне очень приятно слышать, что моего футболиста хотят пригласить "Интер", "Милан", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Но хотелось бы увидеть от них хоть одно официальное предложение.

К сожалению, в нашем футболе есть много агентов, которые сами раздувают слухи. А в Европе они ещё рассказывают, что у них есть полномочия от клуба всем этим заниматься.

Переговоры ведутся с Рафаиловым, а он докладывает мне. Последнее предложение, о котором мне рассказывали, было порядка 6-7 миллионов фунтов. Да, это предложение из Англии, - отметил Геллер в интервью программе "Профутбол".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. ФутболЛионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Марокко станет следующим соперником сборной Украины по футболуМарокко станет следующим соперником сборной Украины по футболу
Тренер Карпат: Мы стали более организованными. ФутболТренер Карпат: Мы стали более организованными. Футбол
Скандал: игрок МЮ плюнул на эмблему соперника. ФутболСкандал: игрок МЮ плюнул на эмблему соперника. Футбол
Япония увольняет главного тренера за два месяца до старта ЧМ 2018. ФутболЯпония увольняет главного тренера за два месяца до старта ЧМ 2018. Футбол
Юрген Клопп: Мы должны воспользоваться ситуацией. ФутболЮрген Клопп: Мы должны воспользоваться ситуацией. Футбол
Фернандо Торрес снова покинет Атлетико. ФутболФернандо Торрес снова покинет Атлетико. Футбол
Тотовицкий отдал должное Шусту. ФутболТотовицкий отдал должное Шусту. Футбол
Капелло объявил о завершении тренерской карьеры. ФутболКапелло объявил о завершении тренерской карьеры. Футбол
Трансфер Фреда может принести Шахтеру свыше 50 миллионов фунтовТрансфер Фреда может принести Шахтеру свыше 50 миллионов фунтов
Рюдигер: Мы снова сделали подарок сопернику. ФутболРюдигер: Мы снова сделали подарок сопернику. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости