Геллер: Англичане предлагают за Лунина 6-7 миллионов фунтов. Футбол
Президент луганской "Зари" Евгений Геллер не скрывает, что клуб может заработать хорошие деньги на трансфере Андрея Лунина.
- Насколько я знаю, Лунин собирается продлить контракт с "Зарёй". Это должно произойти до конца нынешнего сезона. Мне очень приятно слышать, что моего футболиста хотят пригласить "Интер", "Милан", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Но хотелось бы увидеть от них хоть одно официальное предложение.
К сожалению, в нашем футболе есть много агентов, которые сами раздувают слухи. А в Европе они ещё рассказывают, что у них есть полномочия от клуба всем этим заниматься.
Переговоры ведутся с Рафаиловым, а он докладывает мне. Последнее предложение, о котором мне рассказывали, было порядка 6-7 миллионов фунтов. Да, это предложение из Англии, - отметил Геллер в интервью программе "Профутбол".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
09.04.2018 11:36