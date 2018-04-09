Геллер: Англичане предлагают за Лунина 6-7 миллионов фунтов. Футбол

Президент луганской "Зари" Евгений Геллер не скрывает, что клуб может заработать хорошие деньги на трансфере Андрея Лунина.

- Насколько я знаю, Лунин собирается продлить контракт с "Зарёй". Это должно произойти до конца нынешнего сезона. Мне очень приятно слышать, что моего футболиста хотят пригласить "Интер", "Милан", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Но хотелось бы увидеть от них хоть одно официальное предложение.

К сожалению, в нашем футболе есть много агентов, которые сами раздувают слухи. А в Европе они ещё рассказывают, что у них есть полномочия от клуба всем этим заниматься.

Переговоры ведутся с Рафаиловым, а он докладывает мне. Последнее предложение, о котором мне рассказывали, было порядка 6-7 миллионов фунтов. Да, это предложение из Англии, - отметил Геллер в интервью программе "Профутбол".