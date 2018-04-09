Геллер: В Динамо Вернидуб не пойдет. Зачем менять шило на мыло? Футбол

Президент "Зари" Евгений Геллер утверждает, что луганский клуб имеет вполне стабильное положение.

- У "Зари" нет никаких задолженностей, - подчеркнул Геллер в интервью программе "Профутбол". - Тот же вопрос задал Рафаилову и Вернидубу, поскольку я не управляю клубом в ежечасном процессе. Мне сказали, что нет никаких вопросов, всё отлично.

У Вернидуба контракт до лета. Мы с ним обсуждали эту ситуацию. Я ему сказал: "Давай пройдём чемпионат, сядем и поговорим". Я ему доверяю, он меня устраивает. Мне он доверяет тоже. Тренер говорит, что хочет остаться в команде.

Если его пригласят в "Челси" - конечно, я его отпущу. Главное, чтобы его туда пригласили. А в "Динамо", думаю, он не пойдёт. Да и в киевском клубе доверяют Хацкевичу.

Почему Вернидуб не возглавит "Динамо"? Потому что у него есть команда с амбициями, которая сражается на равных и с "Шахтером", и с "Динамо". Зачем менять шило на мыло?




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