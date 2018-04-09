Все пары первого раунда Кубка Стэнли

В понедельник завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. По его итогам стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли.

Напомним, что серии пройдут до четырех побед одной из команд.

Кубок Стэнли, первый раунд

Западная конференция
Нэшвилл – Колорадо
Виннипег – Миннесота
Вегас - Лос-Анджелес
Анахайм - Сан-Хосе

Восточная конференция
Вашингтон – Коламбус
Питтсбург – Филадельфия
Тампа-Бэй - Нью-Джерси
Бостон - Торонто


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