Янг Бойз отбивает притязания Санкт-Галлена на Лигу чемпионов
"Янг Бойз" уже демонстрирует чемпионский стиль на финишном отрезке сезона. Он держится спокойным, когда соперник начинает яростно атаковать, и перехватывает инициативу, забивая дважды. Он использует свои шансы с хладнокровием убийцы. Он знает, как реагировать на отставание. И он может быстро прибавить в скорости, чтобы решить исход встречи в свою пользу. YB - это будущий чемпион Швейцарии. В этом уже почти никто не сомневается, и победа над сильными соперником, который претендовал на зону Лиги чемпионов - тому доказательство.
После осечек "Базеля", у "Санкт-Галлена" появился шанс на второе лигочемпионовское место в швейцарской Суперлиге. Однако бернский клуб быстро охладил их желания. На 12-й минуте Бенито вывел гостей вперед. Через 20 минут счет был равным после гола Чернегга, а еще через десять минут Буэсс вывел хозяев вперед. Впрочем, перед самым перерывом Сулеймани восстановил ничейный результат - 2:2. В самом начале второго тайма двойной удар Оаро и Саного установили окончательный результат - 4:2.
"Базель", играя в меньшинстве с 23-й минуты после прямой красной карточки Марека Сухи, сумел удержать минимальное преимущество над "Лугано", которое пятью минутами ранее принес Мохамед Эльюнусси - 1:0.
За восемь туров до окончания чемпионата, действующий чемпион Швейцарии отстает от "Янг Бойз" на 16 очков, но может приблизиться в середине недели после отложенного матча с "Цюрихом".
2017-18, Чемпионат Швейцарии
Игровой день : 2018-04-08
"Лозанна" - "Сьон" 0:2 (0:0)
"Лугано" - "Базель" 0:1 (0:1)
"Санкт-Галлен" - "Янг Бойз" 2:4 (2:2)
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08.04.2018 21:32