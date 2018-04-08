Зальцбург проигрывает второй раз за неделю и в чемпионате

Действующий чемпион "Зальцбург" потерпел второе поражение в сезоне и второе поражение за неделю, уступив на выезде ЛАСКу со счетом 0:1 в матче 29-го тура австрийской Бундеслиги. После проигрыша "Лацио" (2:4) в четвертьфинале Лиги Европы, провалилась генеральная репетиция на матч-реванш против итальянцев в будущий четверг.

По сравнению с поединком в Риме, тренер "Зальцбурга" Марко Роуз сделал пять замен, которые сказались не в лучшую сторону на игровой рисунок гостей. Лидеры Бундеслиги допускали много ошибок, а игроки ЛАСКа умно разрушали агрессивным прессингом атаки гостей на ранней стадии.

Исход встречи решил удар Жоао Виктора метров с 20-ти точно в нижний угол - 1:0. С таким же счетом "Зальцбург" проиграл в первый раз в сезоне в Граце "Штурму" 27 августа прошлого года. Тем не менее, отрыв от второго "Штурма", который в этом туре неожиданно уступил на своем поле "Аустрии" - 0:2, по-прежнему комфортные восемь очков. ЛАСК одержал четвертую победу подряд, и вернулся на четвертое место в турнирной таблице, укрепив свои амбиции на попадание в Лигу Европы.

2017-18, Чемпионат Австрии

Игровой день : 2018-04-08

"ЛАСК" - "Зальцбург" 1:0 (0:0)

