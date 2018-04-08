Гент побеждает Брюгге и выходит на второе место

Даже после поражения от "Гента" - 0:1 во втором туре финального плей-офф за чемпионство, "Брюгге" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая своих обидчиков и "Андерлехт" на шесть очков.

Исход встречи решил удар нигерийца Самуэля Калу уже на второй минуте, который застал врасплох вратаря "Брюгге" Кеннета Вермеера, так как через торс Брэндона Мекеле отскочил в ворота. Быстроногий нигериец прилично досаждал обороне "Брюгге", но и еще и благодаря вратарю "Гента" Ловре Калиничу хозяева сумели немного добавить интриги в чемпионскую гонку - 1:0.

В следующем туре "Брюгге" сыграет с "Андерлехтом", и еще недавно казавшееся непреодолимым преимущество "сине-черных" может уменьшиться до минимума.

2017-18, Чемпионат Бельгии, Финал

Игровой день : 2018-04-08

"Гент" - "Брюгге" 1:0 (1:0)


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