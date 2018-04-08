Перед дерби Аякс на семь очков отстает от ПСВ

За неделю до национального дерби в Эйндховене "Аякс" сумел сохранить отставание от лидера ПСВ в семь очков. На следующий день после суперволевой победы ПСВ над АЗ (3:2), "Аякс" на "Йохан Кройфф Арене" в присутствии почти 53 тысяч болельщиков минимально обыграл "Хераклес" - 1:0.

Несмотря на подавляющее преимущество хозяев, которые нанесли по воротам соперника 34! удара, из которых восемь в створ, при том, что гости так ни разу не потревожили вратаря хозяев Онану, единственный мяч забил бразильский талант Давид Нерес на 63-й минуте.

Разница в семь очков означает, что ПСВ в случае победы над "Аяксом" оформит титул за три тура до окончания чемпионата.

2017-18, Чемпионат Нидерландов

Игровой день : 2018-04-08

"Утрехт" - "Ден Хааг" 3:3 (1:0)

"Твенте" - "Фейеноорд" 1:3 (1:1)

"Херенвен" - "Гронинген" 1:1 (1:0)

"Аякс" - "Хераклес" 1:0 (0:0)


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