Фенербахче все еще в борьбе за титул, Акхисар с Селезневым вновь проигрывает

Стамбульский "Фенербахче" продолжает борьбу за чемпионство, хотя и занимает пока только четвертое место в турнирной таблице, которое дает право стартовать в Лиге Европы. В матче 28-го тура турецкой Суперлиги "канарейки" смогли сломить сопротивление аутсайдера "Османлыспора" только в середине второго тайма. На 55-й минуте после подачи углового Вульбуэна отличился бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, хотя вратарь поймал мяч на линии, ассистент арбитра зафиксировал, что было взятие ворот, а система видеоассистента VAR в Турции пока не используется. А через пять минут Роберто Сольдадо закрепил успех после того, как добавил мяч, отскочивший от стойки ворот после сольного прохода и удара экс-игрока "Днепра" и "Зенита" Джулиано - 2:0.

Четвертый тур не может победить "Акхисар", за который играет Евгений Селезнев. В этот раз макеевчанин не помог своей команде результативными действиями в матче с борющимся за выживание "Аланьяспором" - 1:3.

Разгромная победа над "Сивасспором" со счетом 5:0 позволила покинуть зону вылета "Коньяспору". Дубль в этом матче оформил 37-летний камерунский бомбардир Самуэль Это`О.

2017-18, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-04-08

"Аланьяспор" - "Акхисар" 3:1 (2:0)

"Бурсаспор" - "Касымпаша" 0:1 (0:1)

"Коньяспор" - "Сивасспор" 5:0 (1:0)

"Фенербахче" - "Османлыспор" 2:0 (0:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
В дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голомВ дебютном матче за "ЛА Гэлакси" Ибрагимович отметился шикарным голом
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Зальцбург проигрывает второй раз за неделю и в чемпионатеЗальцбург проигрывает второй раз за неделю и в чемпионате
Резервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверкуРезервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверку
У Украины забрали юношеское первенство Европы по борьбеУ Украины забрали юношеское первенство Европы по борьбе
Гент обыгрывает Андерлехт в борьбе за Лигу чемпионовГент обыгрывает Андерлехт в борьбе за Лигу чемпионов
АЕК громит Панатинаикос и еще ближе к титулуАЕК громит Панатинаикос и еще ближе к титулу
Гаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧГаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧ
Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мираПосольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мира
Отбор ЧМ-2018 (U-20): Козар вернулся и вновь ищет козырную картуОтбор ЧМ-2018 (U-20): Козар вернулся и вновь ищет козырную карту
НБА: Финикс Алексея Леня снова проигрываетНБА: Финикс Алексея Леня снова проигрывает
Донбасс вновь разгромил Динамо и вышел в финалДонбасс вновь разгромил Динамо и вышел в финал
Последние новости
Подгружаем последние новости