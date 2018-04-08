Фенербахче все еще в борьбе за титул, Акхисар с Селезневым вновь проигрывает

Стамбульский "Фенербахче" продолжает борьбу за чемпионство, хотя и занимает пока только четвертое место в турнирной таблице, которое дает право стартовать в Лиге Европы. В матче 28-го тура турецкой Суперлиги "канарейки" смогли сломить сопротивление аутсайдера "Османлыспора" только в середине второго тайма. На 55-й минуте после подачи углового Вульбуэна отличился бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, хотя вратарь поймал мяч на линии, ассистент арбитра зафиксировал, что было взятие ворот, а система видеоассистента VAR в Турции пока не используется. А через пять минут Роберто Сольдадо закрепил успех после того, как добавил мяч, отскочивший от стойки ворот после сольного прохода и удара экс-игрока "Днепра" и "Зенита" Джулиано - 2:0.

Четвертый тур не может победить "Акхисар", за который играет Евгений Селезнев. В этот раз макеевчанин не помог своей команде результативными действиями в матче с борющимся за выживание "Аланьяспором" - 1:3.

Разгромная победа над "Сивасспором" со счетом 5:0 позволила покинуть зону вылета "Коньяспору". Дубль в этом матче оформил 37-летний камерунский бомбардир Самуэль Это`О.

2017-18, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-04-08

"Аланьяспор" - "Акхисар" 3:1 (2:0)



"Бурсаспор" - "Касымпаша" 0:1 (0:1)



"Коньяспор" - "Сивасспор" 5:0 (1:0)



"Фенербахче" - "Османлыспор" 2:0 (0:0)

