Фенербахче все еще в борьбе за титул, Акхисар с Селезневым вновь проигрывает
Стамбульский "Фенербахче" продолжает борьбу за чемпионство, хотя и занимает пока только четвертое место в турнирной таблице, которое дает право стартовать в Лиге Европы. В матче 28-го тура турецкой Суперлиги "канарейки" смогли сломить сопротивление аутсайдера "Османлыспора" только в середине второго тайма. На 55-й минуте после подачи углового Вульбуэна отличился бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел, хотя вратарь поймал мяч на линии, ассистент арбитра зафиксировал, что было взятие ворот, а система видеоассистента VAR в Турции пока не используется. А через пять минут Роберто Сольдадо закрепил успех после того, как добавил мяч, отскочивший от стойки ворот после сольного прохода и удара экс-игрока "Днепра" и "Зенита" Джулиано - 2:0.
Четвертый тур не может победить "Акхисар", за который играет Евгений Селезнев. В этот раз макеевчанин не помог своей команде результативными действиями в матче с борющимся за выживание "Аланьяспором" - 1:3.
Разгромная победа над "Сивасспором" со счетом 5:0 позволила покинуть зону вылета "Коньяспору". Дубль в этом матче оформил 37-летний камерунский бомбардир Самуэль Это`О.
2017-18, Чемпионат Турции
Игровой день : 2018-04-08
"Аланьяспор" - "Акхисар" 3:1 (2:0)
"Бурсаспор" - "Касымпаша" 0:1 (0:1)
"Коньяспор" - "Сивасспор" 5:0 (1:0)
"Фенербахче" - "Османлыспор" 2:0 (0:0)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.04.2018 21:28
08.04.2018 21:28