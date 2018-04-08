Лион бьет Метц и выходит на третье место

"Лион" одержал четвертую победу кряду, разгромив на выезде последнюю команду Лиги 1 "Метц" в 32-м туре чемпионата Франции. Гости забили пять безответных мячей в ворота соперника, а главным героем стал Мемфис Депай, который, помимо того, что забил, сделал четыре результативных передачи. Марсело забил дважды, причем первый мяч на первой де минуте, а также отличились Траоре и Диас.

Набрав три очка, "Лион" поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 63 очками. На один пункт меньше у "Марселя", который закрывает тур поединком с "Монпелье". "Метц" - последний с 22 очками в 32 играх и почти, наверняка, следующий сезона начнет в Лиге 2.

В матче за Лигу Европы "Ницца" и "Ренн" сохранили паритет, обменявшись мечами в середине первого тайма - 1:1. Осечкой конкурентов, чтобы выйти на пятое место может воспользоваться "Монпелье", да и "Нант" и, особенно, "Сент-Этьен" не стоит сбрасывать со счетов.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-04-08

"Метц" - "Лион" 0:5 (0:2)

Голы: Марсело, 1 (0:1); Марсело, 20 (0:2); Депай, 65 (0:3); Траоре Б., 68 (0:4); Мариано Диас, 86 (0:5)

"Ницца" - "Ренн" 1:1 (1:1)

Голы: Плеа, 17 (1:0); Бурижо, 27 (1:1)


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