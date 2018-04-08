Резервисты Наполи вырывают победу над Кьево, Интер проигрывает Торино и покидает четверку

"Наполи" в очень драматичном матче сумел одержать волевую победу над "Кьево" в матче 31-го тура Серии А. Команда Маурицио Сарри уступала "летающим ослам" до 89-й минуты, однако "джокеры", вышедшие на замену, Аркадий Милик и Амаду Диавара подняли на ноги 50-тысячную аудиторию на "Сан Паоло".

На 73-й минуте болельщики "адзури" не верили своим глазам. Ошибка на своей половине привела к быстрой контратаке гостей, которую завершил точным ударом Мариуша Степински. Ответил "Наполи" не сразу, хотя сначала Калиду Кулибали пробил в перекладину, затем во владениях Сорентино было еще 2-3 опасности, пока на 89-й минуте Аркадий Милик сумел сравнять счет - 1:1. В нервные компенсированные минуты поляк мог сделать победный дубль, но вратарь спас "Кьево". Не на долго. На 93-й минуте еще один резервист Диавара поднял стадион "на уши" - 2:1.

Таким образом, "Наполи" сохранил четырехочковое отставание от лидирующего "Ювентуса" и все еще надеется на титул, а вот команда Роландо Марана упустила важное очко в борьбе за спасение.

После пары лидеров произошли перемены в первой четверке команд, которые получат право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов. "Лацио" оформил волевую победу над "Удинезе" - 2:1, который потерпел антирекордное восьмое поражение кряду. Римляне поднялись сразу с пятой на третью строчку в турнирной таблице.

А все благодаря поражению конкурентов. Накануне земляки из "Ромы" уступили "Фиорентине", а сегодня "Интер" проиграл на выезде "Торино" - 0:1.

2017-18, Чемпионат Италии

Игровой день : 2018-04-08

"Кротоне" - "Болонья" 1:0 (1:0)



Голы: Сими, 25 (1:0)



"Наполи" - "Кьево" 2:1 (0:0)



Голы: Степински, 73 (0:1); Милик, 89 (1:1); Диавара А., 93 (2:1)



"Торино" - "Интер" 1:0 (1:0)



Голы: Ляич, 36 (1:0)



"Удинезе" - "Лацио" 1:2 (1:2)



Голы: Ласанья, 13 (1:0); Иммобиле, 26 (1:1); Луис Альберто, 37 (1:2)



"Верона" - "Кальяри" 1:0 (1:0)



Голы: Ромуло, 36 (пенальти) (1:0)

