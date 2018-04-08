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Феттель выигрывает Гран-при Бахрейна Себастьян Феттель одержал вторую победу в нынешнем сезоне "Королевских гонок". На Гран-при Бахрейна немец стартовал с первой позиции, завоевав свой 51-й поул. Тройка лидеров выбрала тактику с одним пит-стопом, и на финише Феттель едва не растерял свое преимущество: на последних кругах преследовавший немца Валттери Боттас уже вышел на дистанцию атаки. Однако Феттель, опередив преследователя почти на 0,7 секунды, все же финишировал первым. Это 49-я победа немецкого гонщика в "Формуле 1". Гран-при Бахрейна 2018 1. Себастьян Феттель (Феррари) 2. Валттери Боттас (Мерседес) +0.699 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6.512 4. Пьер Гасли (Торо Россо) +1:02.234 5. Кевин Магнуссен (Хаас) +1:15.046 6. Нико Хюлькенберг (Рено) +1:39.024 7. Фернандо Алонсо (Макларен) +1 круг 8. Стоффель Вандорн (Макларен) +1 круг 9. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг 10. Эстебан Окон (Форс Индия) +1 круг

Terrikon 1. Себастьян Феттель (Феррари) 2. Валттери Боттас (Мерседес) +0.699 3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6.512 4. Пьер Гасли (Торо Россо) +1:02.234 5. Кевин Магнуссен (Хаас) +1:15.046 6. Нико Хюлькенберг (Рено) +1:39.024 7. Фернандо Алонсо (Макларен) +1 круг 8. Стоффель Вандорн (Макларен) +1 круг 9. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг 10. Эстебан Окон (Форс Индия) +1 круг

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