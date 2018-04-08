Криштиану Роналду забил 650-й мяч в карьере
Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду, отличившись в сегодняшнем дерби против "Атлетико" (1:1), записал на свой счет 650-й гол в карьере.
Любопытно, что свой 600-й гол португалец забил не так давно - 3 июня 2017 года в финале Лиги чемпионов. Чтобы набрать следующую полусотню Криштиану Роналду потребовалось еще 48 матчей.
Кроме того, обладатель "Золотого мяча" 2017 года взял еще один рубеж: Криштиану Роналду восьмой сезон подряд забивает 40 и более мячей за сезон.
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