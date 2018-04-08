Дортмунд громит Штутгарт, Ярмоленко близок к возвращению

В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" разгромила на своем поле "Штутгарт". К исходу часа игрового времени хозяева установили, как оказалось, окончательный счет. Еще до перерыва отличился Пулишич, а в начале второй половины матча Батшуайи и Филипп еще дважды поразили ворота швабов - 3:0.

Отметим, что в заявку на эту игру попал Андрей Ярмоленко. Украинец получил травму в конце января и все это время лечился и восстанавливал форму. Правда, сегодня на поле Ярмоленко так и не появился, но очевидно, что процесс восстановления вышел на заключительную стадию.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссия" вышла не третье место и до одного очка сократила отставание от "Шальке".

2017-18, Чемпионат Германии. 2-й круг. 29-й тур.

"Боруссия" (Д) - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)
Голы: Пулишич, 38 (1:0); Батшуайи, 48 (2:0); Филипп, 59 (3:0)
"Боруссия" (Д): Бюрки; Шмельцер (Тольян, 64); Папастатопулос; Топрак; Шахин; Дауд; Пищек; Пулишич; Ройс (Серхио Гомес, 87); Филипп (Санчо, 80); Батшуайи
"Штутгарт": Цилер; Аого (Озджан Б., 68); Павар; Инсуа; Бек; Бадштубер; Томми (Ларсен Я., 57); Аскасибар (Мангала О., 88); Гентнер; Гинчек; Гомес
Предупреждения: Шмельцер, 42 - Бек, 30; Аого, 56; Гомес, 58; Аскасибар, 70




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