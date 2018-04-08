Костов: После второго мяча Сталь просто расклеилась. Футбол

Главный тренер "Стали" Николай Костов рассказал о поражении своей команды в Александрии (0:2).

- "Александрия" действительно заслуженно победила. После второго мяча наша команда просто расклеилась. Ожидали, что будем лучше играть в середине поля, но преимущество было у "Александрии". Если говорить в общем, то игра у нас не получилась. А ведь начали мы хорошо, до 15-й минуты действовали вполне спокойно.

"Александрия" получила преимущество за счет своих контратак, с которыми нам не удалось справиться. В позиционной игре некоторые исполнители не выполнили поставленные задачи, не оправдали ожидания. До пропущенного мяча у нас было два хороших момента, но мы своими шансами не воспользовались. А затем опытный соперник вышел вперёд, забил второй гол, получил психологическое преимущество и контролировал игру до самого конца, - отметил Костов в интервью программе "Футбол LIVE".