Милевский: Суркис давал деньжат за победу над Шахтером, но мог забрать ни за что. Футбол

Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" экс-бомбардир киевлян Артем Милевский вспомнил былые баталии.

- Когда ты бьешься за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Фернандиньо, Срной, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле. Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму. Это был бой - мы выясняли, кто из нас лучше.

Премии? Все знают, что у "Шахтера" она была втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Михайлович Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали. Но мог в любой момент их забрать.

Никогда не забуду момент, когда мы выигрываем у "Шахтера" 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А мне не дали ни копейки, потому что меня удалили. Хотя я отыграл практически весь матч. Вот вам и премия - мог дать, а мог забрать ни за что. Это было некрасиво с их стороны, - рассказал Милевский каналу "Футбол 1".