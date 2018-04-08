Шуст: У тренера есть много вопросов по качеству нашей игры. Футбол

Страж ворот "Ворсклы" Богдан Шуст не скрывал своих эмоций после минимальной победы над "Мариуполем" (1:0).

- Та серия неудач, которая у нас была, когда-то должна была закончиться. Слава Богу, что это произошло именно сегодня, перед таким большим праздником. Смогли порадовать наших болельщиков.

Что касается качества игры, то у тренера есть очень много вопросов. Но задание мы всё-таки выполнили - набрали три очка.

В первой шестёрке нет команд, которые играли бы спустя рукава. Все футболисты выходят на поле с мыслями о результате. Плотность в турнирной таблице не позволяет никому расслабиться, - объяснил Богдан Шуст в интервью клубному телевидению.

"Ворскла" - "Мариуполь" 1:0 (0:0)



Голы: Сергийчук, 57 (1:0)



"Ворскла": Шуст; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Пердута; Чеснаков; Шарпар; Кадимян (Сергийчук, 57); Кобахидзе (Одарюк, 68); Ребенок; Васин Д.Г.; Коломоец (Скляр, 86)



"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23); Дава; Яворский; Тотовицкий; Тищенко И.; Пихаленок; Мишнев (Диденко А., 74); Игнатенко Д.; Демири; Чурко (Арендарук, 81); Болбат



Предупреждения: Чеснаков, 19; Шарпар, 28; Сергийчук, 59; Шуст, 65 - Демири, 59; Игнатенко Д., 91; Диденко А., 92