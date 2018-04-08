Шуст: У тренера есть много вопросов по качеству нашей игры. Футбол
Страж ворот "Ворсклы" Богдан Шуст не скрывал своих эмоций после минимальной победы над "Мариуполем" (1:0).
- Та серия неудач, которая у нас была, когда-то должна была закончиться. Слава Богу, что это произошло именно сегодня, перед таким большим праздником. Смогли порадовать наших болельщиков.
Что касается качества игры, то у тренера есть очень много вопросов. Но задание мы всё-таки выполнили - набрали три очка.
В первой шестёрке нет команд, которые играли бы спустя рукава. Все футболисты выходят на поле с мыслями о результате. Плотность в турнирной таблице не позволяет никому расслабиться, - объяснил Богдан Шуст в интервью клубному телевидению.
"Ворскла" - "Мариуполь" 1:0 (0:0)
Голы: Сергийчук, 57 (1:0)
"Ворскла": Шуст; Гиоргадзе; Даллку Ард.; Пердута; Чеснаков; Шарпар; Кадимян (Сергийчук, 57); Кобахидзе (Одарюк, 68); Ребенок; Васин Д.Г.; Коломоец (Скляр, 86)
"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23); Дава; Яворский; Тотовицкий; Тищенко И.; Пихаленок; Мишнев (Диденко А., 74); Игнатенко Д.; Демири; Чурко (Арендарук, 81); Болбат
Предупреждения: Чеснаков, 19; Шарпар, 28; Сергийчук, 59; Шуст, 65 - Демири, 59; Игнатенко Д., 91; Диденко А., 92
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.04.2018 11:55
08.04.2018 11:55