НБА: результаты матчей 8 апреля

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Клипперс - Денвер - 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)
ЛК: Уильямс - 24, Уоллес - 18, Джордан - 16+17 подборов
ДН: Бартон - 31, Йокис - 23+11 подборов + 11 передач

Нью-Йорк - Милуоки - 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)
НН: Джек - 18, О`Куинн - 15+16 подборов
МБ: Бледсо - 22+10 передач, Миддлтон - 22

Чикаго - Бруклин - 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)
ЧБ: Килпатрик - 20, Портис - 18
БН: Эйси - 21, Крэбб - 20

Хьюстон - Оклахома - 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)
ХР: Харден - 26, Такер - 16+10 подборов
ОС: Уэстбрук - 24+10 передач, Джордж - 24, Энтони - 22

Голден Стэйт - Нью-Орлеан - 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)
ГС: Дюрант - 41+10 подборов, Кук - 21
НО: Дэвис - 34+12 подборов, Миротич - 28

Сан-Антонио - Портленд - 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)
СА: Олдридж - 28, Мюррей, Жинобили - по 17
ПТ: Лиллард - 33, Тернер - 18


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