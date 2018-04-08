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НБА: результаты матчей 8 апреля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Клипперс - Денвер - 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)

ЛК: Уильямс - 24, Уоллес - 18, Джордан - 16+17 подборов

ДН: Бартон - 31, Йокис - 23+11 подборов + 11 передач Нью-Йорк - Милуоки - 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)

НН: Джек - 18, О`Куинн - 15+16 подборов

МБ: Бледсо - 22+10 передач, Миддлтон - 22 Чикаго - Бруклин - 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

ЧБ: Килпатрик - 20, Портис - 18

БН: Эйси - 21, Крэбб - 20 Хьюстон - Оклахома - 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)

ХР: Харден - 26, Такер - 16+10 подборов

ОС: Уэстбрук - 24+10 передач, Джордж - 24, Энтони - 22 Голден Стэйт - Нью-Орлеан - 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)

ГС: Дюрант - 41+10 подборов, Кук - 21

НО: Дэвис - 34+12 подборов, Миротич - 28 Сан-Антонио - Портленд - 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)

СА: Олдридж - 28, Мюррей, Жинобили - по 17

ПТ: Лиллард - 33, Тернер - 18

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