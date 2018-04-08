Бабич: Мы расстроены, но все еще может поменяться. Футбол

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился мнением о поражении приазовцев в Полтаве (0:1).

- Играли со своим прямым конкурентом за попадание в Лигу Европы. Считаю, что мы нигде, ни на одном участке поля сопернику не проиграли. Но в футболе такое бывает. Не забиваешь ты - забивают тебе, да ещё и с полумомента. Тот эпизод, когда мы вышли вдвоем на одного вратаря, нужно было реализовывать. Надо отдать должное киперу "Ворсклы". Богдан Шуст - герой матча.

Мы же столкнулись с кадровыми проблемами. Сегодня не смог сыграть наш капитан Рустам Худжамов, а во время игры провели вынужденную замену (из-за травмы Гальчука - прим.). Не могу сказать, что Левченко не вошел в игру. Особой остроты у наших ворот и не было. Если не ошибаюсь, это и вовсе был единственный удар в створ наших ворот.

Мы не опускаем руки. Задачу никто не отменял. Впереди еще достаточно матчей с прямыми конкурентами. Всё ещё может поменяться. Результатом мы расстроены. Но отношением футболистов, качеством игры, выполнением установки я сегодня доволен.


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