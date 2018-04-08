Феттель выиграл квалификацию гран-при Бахрейна, Хэмилтон только девятый

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл сегодняшнюю квалификацию Гран-при Бахрейна - второго этапа чемпионата Формулы-1. Четырехкратный чемпион мира решил нанести удар в самом конце своей второй квалификационной сессии. Таким образом, Кими Райкконен, который был быстрее Себастьяна в начале выходных, оказался вторым.

Пилоты "Феррари" забронировали за собой первую стартовую позицию на трассе "Сахир", что даст им преимущество в битве с "Мерседесом". Удивительно низкую скорость показал звезда немецкой команды Льюис Хэмилтон. Еще перед началом квалификации британец был оштрафован на пять позиций за замену коробки передач. Все ожидали, что Хэмилтон сделает все, чтобы свести к минимуму отставание, но он сделал все наоборот, и его даже опередил товарищ по команде Вальтери Боттас, который занял третье место. Это происходит очень редко, но завтра Льюис будет стартовать с девятой позиции.

Команда "Ред Булл" не смогла сполна воспользоваться проблемами Хэмилтона и проскользнуть на вторую линию. Даниэль Рикардо остался пятым в полуторах секундах от лидера Феттеля. Его товарищ Макс Ферстаппен практически завершил квалификацию в самом ее начале после грубой ошибки он задел заградительное ограждение, сломал переднее крыло и повредил переднюю левую подвеску. В итоге, 15 позиция.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP ???????? #F1 #Quali pic.twitter.com/sRcBUfFtnY

— Formula 1 (@F1) 7 апреля 2018 г.


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