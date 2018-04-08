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"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0. 26 тур "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0 (0:0) Гол: Сергийчук, 57. "Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57), Коломоец (Скляр, 86). Василий Сачко. Фото: vorskla.com.ua "Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23), Тищенко, Дава, Яворский, Демири, Пихаленок, Игнатенко, Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81), Тотовицкий. Предупреждения: Чеснаков, Шарпар, Сергийчук, Шуст - Демири, Игнатенко, Диденко. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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