Новостей.COM ⇒
2018-04-08
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0. 26 тур
"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0 (0:0)
Гол: Сергийчук, 57.
"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57), Коломоец (Скляр, 86).
Василий Сачко. Фото: vorskla.com.ua
"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23), Тищенко, Дава, Яворский, Демири, Пихаленок, Игнатенко, Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81), Тотовицкий.
Предупреждения: Чеснаков, Шарпар, Сергийчук, Шуст - Демири, Игнатенко, Диденко.
Спорт-Экспресс в Украине
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Бавария платит сто миллионов за вратаря
08.04.2018 11:53
08.04.2018 11:53
←+Ctrl+→