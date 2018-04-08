"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0. 26 тур

"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Сергийчук, 57.
 
"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку, Шарпар, Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57), Коломоец (Скляр, 86).
Фото "Ворскла" - "Мариуполь" - 1:0. 26 тур
Василий Сачко. Фото: vorskla.com.ua
 
"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23), Тищенко, Дава, Яворский, Демири, Пихаленок, Игнатенко, Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81), Тотовицкий.
 
Предупреждения: Чеснаков, Шарпар, Сергийчук, Шуст - Демири, Игнатенко, Диденко.
 
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