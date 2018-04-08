Бавария платит сто миллионов за вратаря

Мюнхенская "Бавария" намерена приобрести у "Барселоны" вратаря Марка-Андре тер Штегена, утверждает испанское издание "Дон Балон". Немецкий чемпион готов заплатить за 25-летнего голкипера сто миллионов евро.

Кандидатом на первого номера бундестим также является "Манчестер Юнайтед", но британцы предлагают 89 миллионов евро.

Согласно публикации, в "Баварии" недовольны физическим состоянием Мануэля Нойера, который получил серьезную травму в сентябре 2017 года и с тех пор не играл.

Тер Штеген играет за "сине-гранатовых" с 2014 года. У него действующий контракт с каталонским клубом - до лета 2022 года.

Молодой немец провел 41 матч за "Барселону" в текущем сезоне, в которых пропустил 24 мяча и 23 раза оставил "сухой" сетку своих ворот.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига, 29-й тур: Бавария - чемпион Германии! ФутболБундеслига, 29-й тур: Бавария - чемпион Германии! Футбол
Бундеслига: "Бавария" - чемпион Германии!Бундеслига: "Бавария" - чемпион Германии!
Бавария в шаге от очередного выездного чемпионстваБавария в шаге от очередного выездного чемпионства
Рибери: Бавария показала хорошую реакцию. ФутболРибери: Бавария показала хорошую реакцию. Футбол
Хаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. ФутболХаби Алонсо: Бавария фаворит, но это ничего не значит. Футбол
Бундеслига: "Бавария" забила дортмундской "Боруссии" 6 мячейБундеслига: "Бавария" забила дортмундской "Боруссии" 6 мячей
Лацио рассчитывает получить за Савича свыше 90 миллионов евро. ФутболЛацио рассчитывает получить за Савича свыше 90 миллионов евро. Футбол
Ван дер Варт: Дайте 500 миллионов и я тоже приведу команду в четвертьфинал ЛЧ. ФутболВан дер Варт: Дайте 500 миллионов и я тоже приведу команду в четвертьфинал ЛЧ. Футбол
ПСЖ готов платить Конте 10 млн фунтовПСЖ готов платить Конте 10 млн фунтов
Бавария не отпустит Левандовски ни за какие коврижкиБавария не отпустит Левандовски ни за какие коврижки
Последние новости
Подгружаем последние новости