Бавария платит сто миллионов за вратаря

Мюнхенская "Бавария" намерена приобрести у "Барселоны" вратаря Марка-Андре тер Штегена, утверждает испанское издание "Дон Балон". Немецкий чемпион готов заплатить за 25-летнего голкипера сто миллионов евро.

Кандидатом на первого номера бундестим также является "Манчестер Юнайтед", но британцы предлагают 89 миллионов евро.

Согласно публикации, в "Баварии" недовольны физическим состоянием Мануэля Нойера, который получил серьезную травму в сентябре 2017 года и с тех пор не играл.

Тер Штеген играет за "сине-гранатовых" с 2014 года. У него действующий контракт с каталонским клубом - до лета 2022 года.

Молодой немец провел 41 матч за "Барселону" в текущем сезоне, в которых пропустил 24 мяча и 23 раза оставил "сухой" сетку своих ворот.