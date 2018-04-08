Бундеслига, 29-й тур: Бавария - чемпион Германии! Футбол

"Бавария" выполнила первую задачу, которая ежегодно ставится перед мюнхенской командой. Собственно, чемпионский титул - это задача-минимум для баварцев, которые долгие годы фактически не ощущают конкуренции в Бундеслиге. Как итог - шестой подряд чемпионский титул. Подобных серий в истории немецкого клубного футбола еще не было.

Чемпионским для команды Юппа Хайнкеса стал выездной матч против "Аугсбурга". И хотя хозяева повели в счете, еще до перерыва мюнхенцам удалось выйти вперед, а затем и довести дело до разгрома - 4:1. При этом, ряд лидеров команды остался в запасе, ведь впереди у "Баварии" ответный матч Лиги чемпионов против "Севильи". А победа в этом турнире и есть той самой задачей-максимум.

- Тренер несет ответственность за все в общем и целом, но в первую очередь главные герои это футболисты. У нас очень хорошо функционирующая команда тренеров. Все великолепно выполняют свою работу. Это ключ к успеху. Когда мы вошли в раздевалку, там уже играла хорошая музыка. Каждый вправе радоваться этому особенному успеху. Когда я был игроком, для меня стать чемпионом было самым главным событием. Я хотел бы также передать привет Карло Анчелотти. Он руководил команда с начала сезона, и я хотел бы от всего сердца поздравить его с чемпионством. Он не только великолепный тренер, но и великолепный человек, - цитирует послематчевое высказывание Юппа Хайнкеса официальный сайт "Баварии".

"Шальке", лишь обозначавший преследование, проводил свой матч, уже зная, что "Бавария" стала чемпионом. Правда, это не повод, чтобы проигрывать аутсайдеру Бундеслиги, пропуская от него три мяча. Украинец Евгений Коноплянка в матче против "Гамбурга" попал в заявку, но на поле так и не появился.

Чемпионат Германии, 29-й тур

"Боруссия" (М) - "Герта" - 2:1 (0:1)

Голы: Калу, 41 (0:1); Азар Т., 75 (1:1); Азар Т., 78 (2:1)

Предупреждения: Штиндль, 90 - Зельке, 74; Лустенбергер, 88

"Аугсбург" - "Бавария" 1:4 (1:2)

Голы: Зюле, 18 (автогол) (1:0); Толиссо, 32 (1:1); Родригес Х., 38 (1:2); Роббен, 62 (1:3); Вагнер, 87 (1:4)

Предупреждения: Грегорич, 20; Байер, 43; Хедира Р., 43 - Боатенг, 20

"Кёльн" - "Майнц" - 1:1 (1:0)

Голы: Хектор, 7 (1:0); Де Блазис, 50 (1:1)

Предупреждения: Клюнтер, 25; Козьелло, 59; Клеменс, 82; Озкан, 90 - Балогун, 44; Сердар, 66; Латца, 70; Донати Дж., 92, 93

Удаления: - Донати Дж., 93 (второе предупреждение)

"Гамбург" - "Шальке" - 3:2 (1:1)

Голы: Налдо, 9 (0:1); Костич, 17 (1:1); Холтби, 52 (2:1); Бургшталлер Г., 63 (2:2); Хунт, 84 (3:2)

Предупреждения: Пападопулос К., 8; Штайнман, 72 - Настасич, 55; Бургшталлер Г., 65

"Фрайбург" - "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: Дидави, 2 (0:1); Дидави, 83 (0:2)

Предупреждения: - Вильям Фуртадо, 68

Андрей Пети, terrikon.com